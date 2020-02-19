Ольга Зайцева: «Видно, что в сборной России происходит какая-то ерунда»

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева поделилась мнением о выступлении женской сборной России.

— Мне очень не хотелось бы обидеть кого-то из тренеров своими комментариями, но у того же Хованцева уже ведь был неприятный опыт в 2011-м, когда его убрали с поста старшего тренера женской сборной прямо в ходе эстафетной гонки на чемпионате мира в Ханты-Мансийске, — цитирует Зайцеву RT. — Там действительно у команды не было результата, хотя еще до начала турнира все девочки, кто на тот момент был в основном составе, постоянно говорили о том, что нагрузки недостаточно и совершенно непонятно, как на такой базовой работе мы вообще будем соревноваться.

Сейчас, похоже, история повторяется — результата снова нет. Но я бы, скорее, задавала вопросы не спортсменам, а тренерам. Видно же, что в команде происходит какая-то ерунда. А такие вещи всегда отражаются на спортсменах. Им задают вопросы в СМИ, но что они могут ответить?