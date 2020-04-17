Олег Матыцин: «Не хотелось бы доводить ситуацию в СБР до приостановления аккредитации»

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о ситуации в российском биатлоне.

Ранее ветераны, олимпийские чемпионы и другие члены биатлонной семьи написали письмо с просьбой об отставке главы СБР Владимира Драчева.

— Я уже анонсировал позицию министерства спорта и свою личную, — сказал Матыцин в эфире телеканала «Россия 24». — Все вопросы должны решаться в правовом поле. Механизмы установлены уставами федераций, в данном случае — СБР. Единственный выход — провести конференцию, на которой обсудить эти проблемы и легитимным большинством определить шаги выхода из кризиса. Иного механизма я не знаю. И предлагать со стороны Минспорта мы не будем.

Единственное, не хотелось бы доводить ситуацию, когда министерство спорта будет вынуждено приостановить аккредитацию, как это случилось с ВФЛА. Надеюсь, что у представителей всех заинтересованных сторон биатлонной семьи достаточно компетенции и хватит ума и уважения друг другу, чтобы найти выходы из этого кризиса.