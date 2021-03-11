Носкова первой среди россиянок побежит в спринте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе

Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) 11 марта опубликовал список участниц женского спринта на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллииахе.

Под третьим стартовым номером на дистанцию отправится Екатерина Носкова, 33-й номер при жеребьевке получила Валерия Васнецова, 37-й — Анастасия Гореева, 44-й — Елизавета Каплина, 46-й — Наталья Гербулова, 54-й — Анастасия Шевченко, 85-й — Анастасия Егорова, 102-й — Алина Кудисова.

Женский спринт пройдет в пятницу, 12 марта. Начало — в 15.30 (мск).