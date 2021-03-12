Сборная ПФО выиграла командную гонку на чемпионате России

Сборная ПФО (Мордовия, Пермский край, Удмуртия) выиграла командную гонку на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

Состав команды: Кирилл Ануфриев (Мордовия/Новосибирская обл.), Иван Колотов (Пермский край), Владимир Семаков (Удмуртия), Александр Мяконький (Удмуртия).

Биатлон

Чемпионат России

Ханты-Мансийск

Командная гонка

1. ПФО — 29.07,8 (1)

2. ХМАО-Югра — отставание 28,7 (5)

3. Новосибирская область — 1.05,3 (5)