Сборная ПФО выиграла командную гонку на чемпионате России
12:20
Сборная ПФО (Мордовия, Пермский край, Удмуртия) выиграла командную гонку на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.
Состав команды: Кирилл Ануфриев (Мордовия/Новосибирская обл.), Иван Колотов (Пермский край), Владимир Семаков (Удмуртия), Александр Мяконький (Удмуртия).
Биатлон
Чемпионат России
Ханты-Мансийск
Командная гонка
1. ПФО — 29.07,8 (1)
2. ХМАО-Югра — отставание 28,7 (5)
3. Новосибирская область — 1.05,3 (5)
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