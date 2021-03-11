Восемь россиян выступят в спринте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе
18:23
Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) 11 марта опубликовал список участников мужского спринта на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллииахе.
Первым среди россиян под пятым номером на дистанцию уйдет Василий Томшин, 23-й номер получил Антон Бабиков, 34-й — Семен Сучилов, 55-й — Никита Поршнев, 68-й — Вадим Филимонов, 71-й — Евгений Идинов, 101-й — Михаил Первушин, 116-й — Даниил Серохвостов.
Мужской спринт пройдет в пятницу, 12 марта. Начало — в 12.00 (мск).
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