Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Восемь россиян выступят в спринте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе

18:23
Теги:

Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) 11 марта опубликовал список участников мужского спринта на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллииахе.

Первым среди россиян под пятым номером на дистанцию уйдет Василий Томшин, 23-й номер получил Антон Бабиков, 34-й — Семен Сучилов, 55-й — Никита Поршнев, 68-й — Вадим Филимонов, 71-й — Евгений Идинов, 101-й — Михаил Первушин, 116-й — Даниил Серохвостов.

Мужской спринт пройдет в пятницу, 12 марта. Начало — в 12.00 (мск).

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир