Норвегия возглавила Кубок наций после победы в эстафете, Россия — пятая
19:03
Благодаря победе в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) сборная Норвегии возглавила зачет Кубка наций.
Второе место занимает сборная Швеции, третье — команда Германии. Сборная России на пятом месте. Такую же позицию россиянки заняли и в гонке.
Кубок наций
Женщины
1 (2). Норвегия — 1551 (+420)
2 (1). Швеция — 1530 (+360)
3 (3). Германия — 1410 (+330)
4 (5). Франция — 1339 (+290)
5 (6). Россия — 1328 (+310)
6 (9). Швейцария — 1302 (+390)
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