Благодаря победе в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) сборная Норвегии возглавила зачет Кубка наций.

Второе место занимает сборная Швеции, третье — команда Германии. Сборная России на пятом месте. Такую же позицию россиянки заняли и в гонке.

Кубок наций

Женщины

1 (2). Норвегия — 1551 (+420)

2 (1). Швеция — 1530 (+360)

3 (3). Германия — 1410 (+330)

4 (5). Франция — 1339 (+290)

5 (6). Россия — 1328 (+310)

6 (9). Швейцария — 1302 (+390)