Никита Поршнев: «На водных лыжах бегать тяжело. Но надо»

Биатлонист сборной России Никита Поршнев подвел итоги мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Анси, отметив дождливую погоду.

Россиянин занял 18-е место, совершив один промах и проиграв победителю Йоханнесу Бе? 3 минуты 18 секунд:

— Своим результатом доволен. Особенно стрельбой. По такой погоде справиться — это здорово. Конечно, тяжело на водных лыжах бегать... Но бежать надо в любую погоду, мы спортсмены, выходим тогда, когда надо. Мы не выбираем. Конечно, надо быть выше, но пока получилось вот так. Формат массового старта? Мне понравилось. Это была мечта — попасть после трех этапов Кубка мира на масс-старт, тем более попасть в 20 лучших. Осуществил ее, можно сказать. Планы на Новый Год? Надо смотреть, общаться с тренерами. А вообще надо переодеваться, здесь очень холодно, — сказал Поршнев. (Дмитрий Кузнецов)