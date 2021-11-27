Немка Хильдебранд выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Швеции, Буртасова стала пятой

Немка Франциска Хильдебранд выиграла спринт на первом этапе Кубка IBU в Идре (Швеция).

Хильдебранд преодолела дистанцию в 7,5 км за 20 минут и 45 секунд, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второй стала француженка Каролин Коломбо (отставание — +17,8 секунды; 1 промах), третью строчку разделили Ирен Кадуриш из Швейцарии (+35,3; 1) и Дарья Блашко из Украины (+35,3; 0).

Лучшей из россиянок стала Евгения Буртасова, занявшая 5-ю строчку (+37,8; 1). Наталья Гербулова финишировала с 12-м результатом (+46,8; 0), Анастасия Шевченко стала 15-й (+54,1; 1), Екатерина Носкова — 23-й (+1.25,4; 2), Анастасия Гореева — 27-й (+1.31,5; 3). Еще одна представительница России Тамара Дербушева не вышла на старт.