Казакевич допустила 10 промахов в индивидуальной гонке в Эстерсунде

Российская биатлонистка Ирина Казакевич допустила 10 промахов в первой гонке сезона-2021/22 Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Спортсменка 4 раза промахнулась на двух огневых рубежах из положения лежа и 6 раз на двух огневых рубежах из положения стоя.

Согласно предварительному финишному протоколу, Казакевич занимает последнее, 60-е место с отставанием в 11 минут и 36,1 секунды от лидера — Маркеты Давидовой из Чехии. Единственная биатлонистка, которая уступает россиянке — Йоханна Талихярм из Эстонии. Талихярм проиграла Казакевич 4,8 секунды, допустив на 3 промаха меньше.