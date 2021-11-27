Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира: календарь и результаты Зачет Кубка мира
Новости   //    Биатлон

Казакевич допустила 10 промахов в индивидуальной гонке в Эстерсунде

Россиянка Казакевич допустила 10 промахов в первой гонке сезона на Кубке мира по биатлону
14:58
Ирина Казакевич. Фото Instagram
Ирина Казакевич. Фото Instagram
Теги:

Российская биатлонистка Ирина Казакевич допустила 10 промахов в первой гонке сезона-2021/22 Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Спортсменка 4 раза промахнулась на двух огневых рубежах из положения лежа и 6 раз на двух огневых рубежах из положения стоя.

Согласно предварительному финишному протоколу, Казакевич занимает последнее, 60-е место с отставанием в 11 минут и 36,1 секунды от лидера — Маркеты Давидовой из Чехии. Единственная биатлонистка, которая уступает россиянке — Йоханна Талихярм из Эстонии. Талихярм проиграла Казакевич 4,8 секунды, допустив на 3 промаха меньше.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Читайте также
Фантастический хет-трик Овечкина! Главные исторические цифры после нового снайперского подвига Александра Великого
Стало известно о состоянии госпитализированного Александра Градского
4