Казакевич про слова Экхофф: «Многие отмечают, что у нас серьезные лица. Я бы побоялась к себе подойти»

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала высказывание лидера женской сборной Норвегии Тириль Экхофф. Норвежка заявила, что все российские биатлонистки, кроме Екатерины Юрловой, обладают «высокомерным взглядом».

«Я сразу вспомнила, как мы сидели на допинг-контроле с Тириль Экхофф, — приводит слова Казакевич Sport24. - В этот момент как раз шла гонка мужского масс-старта на чемпионате мира. Я смотрела ее, и тут Тириль спрашивает: «А ты знаешь Александра Большунова?» Понятно, что я его знала, поэтому у нас завязался разговор.

Мне кажется, у меня на рубеже не было такого волнения, как во время общения с ней. Я забыла все слова на английском, но мы всё равно немного поболтали. Потом встретились через два дня в вакс-кабине Fisсher. Она обсуждала с кем-то эпизод, когда Клебо и Большунов столкнулись в финишном створе. Я понимала, о чём речь, улыбалась, и вдруг она обращается ко мне: «А что ты думаешь по этому поводу?» Тириль — единственный человек из иностранной команды, с которым мне удалось так плотно пообщаться за весь сезон.

Вряд ли она помнит, но надеюсь, что в этом году узнает меня ближе. Мне бы хотелось этого. Я понимаю, почему они так сказали про нашу команду. Многие отмечают, что у нас серьёзные лица. Может, это так. Мы же не смотрим на себя со стороны. Я потом посмотрела фотографии и поняла, что побоялась бы к себе подойти. Хотя я, например, к Ингрид тоже бы не подошла. Мне было бы страшно. У нее очень сосредоточенное лицо. Тириль же всегда выглядит дружелюбно".

31-летняя Экхофф — олимпийская чемпионка Сочи в смешанной эстафете. Также у нее три бронзовые и одна серебряная медали на двух Олимпиадах.