Российская биатлонистка Виктория Сливко отметила, что не стоит впадать в панику из-за коронавируса, но важно соблюдать все меры предосторожности.

— Я помню, как были птичий грипп, свиной грипп, — цитирует «Тюменская арена» Сливко. — Тогда до такого не доходило. Чтобы все отменялось, границы закрывались. Конечно, сейчас это новый вирус, непонятный. Он напугал уже весь мир, с каждым днем все больше и больше заболевших.

Я считаю, что не нужно истерить и впадать в панику, но важно все меры предосторожности соблюдать. Необходимо мыть руки, минимизировать число контактов. Я из дома выхожу только при необходимости — на тренировку или купить продукты. И то стараюсь брать не на один день, а минимум на неделю. Больше никуда не хожу. Не бываю в закрытых помещениях, не встречаюсь с друзьями.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 290 388 человек. Умерших — 11 963, выздоровевших — 93 618. В России на данный момент подтверждено 306 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.