«Наступает момент, когда выключает». Слова Латыпова после эстафеты в Хохфильцене

Российский биатлонист Эдуард Латыпов после мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене заявил, что испытал проблемы во время гонки.

— Думал, что сегодня будет легче, — сказал Латыпов в эфире телеканала «Матч ТВ». — Состояние перед гонкой было хорошее, но потом наступает момент, когда выключает. Попытался зацепиться, делал все, что мог. Они резко ушли от меня и не получилось зацепиться.

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