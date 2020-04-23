Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев признался, что не участвовал в решении созвать внеочередную отчетно-выборную конференцию организации.

— Ну, прекрасно, они, видимо, сами собирались, между собой, — цитируют «РИА «Новости» Драчева. — Я в этом не участвовал. Не могу ничего сказать об этом решении, разумное он или наоборот. Могу только сказать, что я не участвовал в принятии этого решения. Нравится ли оно мне? Слушайте, надо работать, а не заниматься этой грязью. Тем более, они теперь собираются между собой. Захотели, собрались, приняли решение. Ну, хорошо. Не могу сказать, хорошо или нехорошо, что пройдет эта конференция. Я только что от вас и получил эту информацию.

Ранее правление СБР объявило о решении созвать внеочередную конференцию.