"На трассе был дискомфорт". Малышко - о спринте на этапе КМ в Норвегии

Российский биатлонист Дмитрий Малышко заявил, что испытывал дискомфорт на трассе во время спринтерской гонки на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Соревнования проходили в условиях сильного тумана.

- У нас на этом этапе 8 человек, расширенная квота, поэтому, конечно, тяжело уложиться в одну пристрелку. Но все бы успели, если б не испортил все туман во второй части пристрелки. Последние 15 минут спортсмены просто стояли, ждали, когда прояснится, - сказал Малышко в интервью Калашников Media. - Думали, что будет дождь, о тумане узнали с утра, но думали, что он будет ближе к вечеру. Но получилось, что он был на пристрелке.

Дискомфорт был на трассе. Большой плюс обещают в ближайшие дни. И к нашим номерам через лед уже вода стала проступать. Скольжение похуже, но тяжело приспособиться к этому льду. Хотел взять хороший разгон и был им доволен, но после лежки сковало мышцы, всю гонку едешь в напряжении, катишься на льду.

Малышко занял 45-е место в спринтерской гонке. В субботу он выступит в пасьюте.

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