Мужская сборная Украины оказались на самоизоляции на сборе в Норвегии

Мужская сборная Украины оказалась на самоизоляции на предсезонном сборе в Бейтостолене (Норвегия), сообщает biathlon.com.ua.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак объяснил, что спортсмены и тренеры национальной команды после приезда в Норвегию оказались в контактной группе с носителем COVID-19. В команде уже был выявлен один случай заболевания коронавирусом.

Планируется, что через 7-8 дней украинская сборная вернется к обычному графику тренировок.

Напомним, что Кубок мира по биатлону стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде.