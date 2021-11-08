Мужская сборная Украины оказались на самоизоляции на сборе в Норвегии
19:34
Мужская сборная Украины оказалась на самоизоляции на предсезонном сборе в Бейтостолене (Норвегия), сообщает biathlon.com.ua.
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак объяснил, что спортсмены и тренеры национальной команды после приезда в Норвегию оказались в контактной группе с носителем COVID-19. В команде уже был выявлен один случай заболевания коронавирусом.
Планируется, что через 7-8 дней украинская сборная вернется к обычному графику тренировок.
Напомним, что Кубок мира по биатлону стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде.
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