Губерниев о Самуэльссоне: «Если ты не хочешь ехать на Олимпиаду, то не выступай там. Бойкотируй»

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев высказался о биатлонисте сборной Швеции Себастьяне Самуэльссоне.

«Самуэльссону надо перевести великую песню Галича, в которой есть такие слова: «Израильская, говорю, военщина, известна всему свету! Как мать, говорю, и как женщина». После его комментариев хочется сказать: «Ты либо крестик сними, либо штаны надень». Если ты считаешь, что ты такой борец за права человека в Китае, тогда возьми пример со своей соотечественницы Греты Тунберг. Стань правозащитником, в конце концов.

Невозможно переодевать и переобуваться каждые три дня. Он уже просто не может остановиться, начинает выступать и на гребне волны, и славы, просто сам себе противоречит. Мне кажется, что в его ситуации он выглядит очень смешно. В конце концов, если ты не хочешь ехать на Олимпиаду, то не выступай там. Заяви о своей позиции и бойкотируй. Многие отнесутся с пониманием», — приводит слова Губерниева РИА Новости.

Ранее Самуэльссон несколько раз заявлял о необходимости бойкота всех соревнований в Китае из-за того, что там нарушаются права человека и, в частности, уйгуров.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.