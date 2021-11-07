Резцова: «В сборную людей набирают по блату, мы из-за этого ничего и не выигрываем»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала работу тренерского штаба сборной России по биатлону.

«Не знаю, какая сейчас обстановка в команде, но до начала Олимпиады осталось не так много времени. Подозреваю, что сборной России будет очень сложно бороться за медали в Пекине. Сборная была практически разобранная, не знаю, как мы будем выглядеть в феврале. Так происходит, когда людей в команду набирают по блату за прошлогодние выступления и 30-е места.



Хотя я верю, что Кристина (дочь Резцовой — прим. «СЭ») сможет зацепиться за медаль на Играх. На летнем первенстве она обыгрывала соперниц ходом на полторы минуты, пусть и нестабильно стреляла. Но ходом выглядела очень здорово. Надеюсь, что удержит форму. Команда же была практически разобранная, не знаю, как мы будем выглядеть в феврале. Шашилов сказал, что лично определит пять человек из основного состава на старт сезона? Из-за этого мы ничего и не выигрываем в последнее время! В сборную попадают по блату. Пять из шести девчонок он возьмет своих, свердловских. Это ненормально, когда всегда пихают своих. Выступать на Кубке мира и Олимпиаде должны сильнейшие», — цитирует «РИА Новости» Резцову.

Первый этап Кубка мира-2021/22 пройдет в Эстерсунде (Швеция) с 27 по 28 ноября, второй этап пройдет там же со 2 по 5 декабря.

С 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай) пройдет Олимпиада, на которой будут разыграны 11 комплектов медалей в биатлоне.