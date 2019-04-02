Морозова и Резцова помогли сборной ХМАО победить в эстафете на чемпионате России

Женская сборная ХМАО-Югры в составе Елизаветы Каплиной, Анастасии Морозовой, Кристины Резцовой и Екатерины Мошковой выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

Серебро завоевала команда Свердловской области. Третьей стала сборная Красноярского края.

Национальное первенство завершится в Тюмени 4 апреля.

Чемпионат России

Женщины

Эстафета

4х6 км

1. Сборная ХМАО-Югра (Елизавета Каплина, Анастасия Морозова, Кристина Резцова, Екатерина Мошкова) – 1:17.20,2 (1 шт. круг + 11 доп. патронов).

2. Свердловская область (Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Екатерина Глазырина) – отставание 17,9 (2+11).

3. Красноярский край (Елена Чиркова, Наталья Гербулова, Диана Якимец, Маргарита Васильева) – 1.08,7 (2+9).

Все о биатлоне – здесь