"Мне идти брать кредит, чтобы вернуть призовые?". Глазырина - о своей дисквалификации

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина заявила, что должна вернуть 31 тысячу евро призовых из-за дисквалификации. 31-летняя спортсменка была отстранена на два года за нарушение антидопинговых правил. Срок ее дисквалификации истек 9 февраля.

- Я сделала зарядку, поела и отдыхала. Потом заходит Норицын и говорит: так и так, тебя отстранили, все... Услугина едет на чемпионат мира вместо тебя, - сказала Глазырина в эфире программы "Биатлон. Сделано в России" на телеканале "Матч ТВ". - То есть она уже была в пути, а потом мне только сказали. А что мне оставалось делать? Собрала вещи, вечером уехала.

Затем я получила план, составила расписание – когда пострелять, когда еще что-то. Сложностей было очень много. Я не имела права тренироваться в федеральных центрах, где занимаются спортсмены. Использовала горы – Алтай. Беру винтовку, беру коврик, беру трубу – иду стреляю. Наклеила себе мишени, поехала размялась, пристрелялась, поехала делать тренировку. Такие правила, которые надо соблюдать.

За что меня дисквалифицировали? Сейчас вспомню… Двумя словами, за то, что я не знала, что принимаю. Вроде как поэтому мне дали два года. Не четыре, а два.

На тот момент нам говорили хранить антидопинговые бланки три месяца. Почему сейчас говорят 10 лет хранить? Почему тогда мы не знали об этом? После сезона я просто брала их все и выкидывала. Если бы они у меня были, у меня были бы доказательства чего-то.

За весь этот период все, что мне пришло от IBU - это уведомление о том, что я должна вернуть призовые, порядка 31 тысячи евро. Понятно, что никто эти деньги выплачивать не будет. Получается, мне идти брать кредит, чтобы выплатить эти деньги? Я эти деньги не украла. Понятно, правила есть правила, я должна их соблюдать и вернуть деньги.

Готова ли я к тому, что на меня будут смотреть как на обманщицу на Кубке мира? Конечно. Я не могу залезть к кому-то в голову и за них подумать, как случилось и что. Если мне будут высказывать что-то, то я готова к диалогу.

Напомним, на прошедшем чемпионате России-2019 в Тюмени Глазырина стала первой в спринте и второй в женской эстафете в составе команды Свердловской области.

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