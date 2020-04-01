Минспорт осудил конфликт руководства СБР и биатлонной общественности

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поделился мнением о ситуации в российском биатлоне. Ранее стало известно, что ветераны биатлона и тренеры подписали письмо с призывом к президенту Союза биатлонистов России Владимиру Драчеву покинуть свой пост.

— Министерство спорта обеспокоено последними событиями в российском биатлоне и информацией о разногласиях между руководством СБРи представителями биатлонной общественности, — цитирует Матыцина РИА «Новости». — Считаем необходимым подчеркнуть, что заочное выяснение отношений и предъявление претензий являются абсолютно неприемлемыми. Сегодня в условиях беспрецедентного международного кризиса, вызванного распространением коронавируса, все, кто имеет отношение к спорту, должны проявлять солидарность и взаимовыручку.

В будущем считаем необходимым наладить открытый и цивилизованный диалог с участием всех заинтересованных сторон внутри СБР, чтобы решить накопившиеся острые вопросы в формате, определенном Уставом организации. Уверены, что любая спортивная федерация должна строить свою работу на принципах взаимоуважения между спортсменами, тренерами, судейским корпусом, управленческими структурами.