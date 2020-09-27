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Допинг

«Медали забирают громко, а возвращают тихо». Вилухина — об оправдательном решении CAS

15:25
Ольга Вилухина. Фото AFP
Ольга Вилухина. Фото AFP
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Российская биатлонистка Ольга Вилухина отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) снять с нее обвинения в нарушении антидопинговых правил.

«Ребята, большое спасибо за поздравления всем! Забирают медали громко, а возвращают тихо, ну да ладно... Живем дальше», — написала спортсменка у себя в Instagram.

В четверг, 24 сентября, Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал российских биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину по делу о нарушении антидопинговых прав и отклонил апелляцию Ольги Зайцевой. Решением CAS Вилухиной вернули серебряную медаль за спринтерскую гонку на Олимпиаде-2014.

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