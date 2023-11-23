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Сегодня, 11:15

Майгуров заявил, что уровень доходов большинства биатлонистов сборной России не снизился

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался об уровне доходов в национальной команде.

«Сейчас нам удается формировать призовой фонд за счет средств спонсоров СБР, а региональные федерации на 99% финансируются за счет местных бюджетов и отчасти — помощи СБР в приобретении инвентаря. Основная работа федерации направлена как раз на решение региональных проблем. Те, кто входит в сборные команды, так или иначе находятся в гораздо более выигрышном положении: уровень их доходов не снизился, кто бы что по этому поводу ни говорил. Да, кто-то мог гипотетически заработать больше, выступая на этапах Кубка мира, но это максимум человек пять, а то и меньше. На самом деле, да. По прошлому году у нас заехали в призы 70 взрослых спортсменов и 111 юниоров, которым раньше вообще никакие деньги не выплачивались. В общей сложности СБР выплатил порядка 90 миллионов рублей призовых. Считаю, это достойная сумма. В этом сезоне к нашим призовым еще добавятся солидные выплаты со стороны государства за успешное выступление на Спартакиаде, где победитель одной гонки получит более 300 тысяч рублей. Считаю, это достойная сумма», — приводит слова Майгурова RT.

Российские и белорусские биатлонисты на данный момент отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1235258-maigurov-dohody-biatlonisty-rossiya
Биатлон
Виктор Майгуров
СБР
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