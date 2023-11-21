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Сегодня, 10:32

Вирер заболела перед началом нового сезона Кубка мира

Алина Савинова
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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер в своих соцсетях сообщила, что заболела.

Спортсменка выложила фото, на котором держит медицинский термометр, показывающий 39 градусов.

«Вовремя. Как всегда», — написала она.

33-летняя Вирер является трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр, четырехкратной чемпионкой мира и двукратной обладательницей Кубка мира по биатлону. В прошлом сезоне она заняла второе место в общем зачете кубковых соревнований.

Первый этап Кубка мира сезона-2023/24 стартует 25 ноября в Эстерсунде (Швеция).

Биатлон
Доротея Вирер
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