Якушев видит потенциал в клубной лиге биатлона

Бывший член правления Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Якуше заявил, что Кубок Международной лиги клубного биатлона имеет потенциал.

«Отношусь положительно, такие соревнования нужны, чем больше будет таких соревнований, тем интереснее спортсменам. Поэтому считаю, что это такой первый опыт, но вроде бы ничего плохого из этого не вышло, поэтому мне кажется, что нужно эту историю пропагандировать. Я думаю, что у этой истории будет поддержка», — приводит слова Якушева ТАСС.

Первый этап Международной лиги клубного биатлона прошел 18-19 ноября в Ханты-Мансийске. В нем приняли участие спортсмены из России и Белоруссии.