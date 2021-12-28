Россияне Елисеев и Буртасова заняли третье место в масс-старте «Рождественской гонки»

28 декабря в немецком Рупольдинге прошла традиционная «Рождественская гонка». В масс-старте победу одержали хозяева трассы — Янина Хеттих и Эрик Лессер. Они не допустили ни одного промаха на огневых рубежах.

Победители гонки прошлого года — россияне Матвей Елисеев и Евгения Буртасова заняли третье место. Второй результат показала украинская пара Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.

В программе соревнований чуть позже также пройдет гонка преследования.