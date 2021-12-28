Россияне Елисеев и Буртасова заняли третье место в масс-старте «Рождественской гонки»
20:48
28 декабря в немецком Рупольдинге прошла традиционная «Рождественская гонка». В масс-старте победу одержали хозяева трассы — Янина Хеттих и Эрик Лессер. Они не допустили ни одного промаха на огневых рубежах.
Победители гонки прошлого года — россияне Матвей Елисеев и Евгения Буртасова заняли третье место. Второй результат показала украинская пара Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.
В программе соревнований чуть позже также пройдет гонка преследования.
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