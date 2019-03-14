Матвей Елисеев: "У меня не самое лучшее самочувствие"

Биатлонист Матвей Елисеев в эфире телеканала "Матч ТВ" подвел итоги одиночной смешанной эстафеты на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Сборная России заняла шестое место. Елисеев бежал вместе с Евгенией Павловой.

– Было отставание от последнего этапа. Пытался достать, рисковал и все вылилось в последний круг. Есть над чем поработать, у меня не самое лучшее самочувствие. Психолог напряжение? Было все четко определено, никаких волнений по этому поводу не было. Промахи? Занервничал, извиняясь за это. С лыжами просто сказка. Обгонял всех, в том числе Йоханнеса. Спасибо большое сервису, – сказал Елисеев в эфире телеканала "Матч ТВ".

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