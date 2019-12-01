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Матвей Елисеев: «Отдал всего себя, но семья Бе была сильнее»

17:08
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Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился впечатлениями от выступления в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Елисеев занял третье место, уступив братьям Йоханнесу и Тарьею Бе.

— Только после второй стрельбы я понял, что могу быть сегодня среди лидеров. Это был особенный момент. Я отдал всего себя, но эта семья была быстрее, — сказал Елисеев на пресс-конференции. — Я проделал летом большую работу над стрельбой. Нашей команде очень помогли Альбина Ахатова и Максим Максимов. Думаю, вы помните их. Альбина изменила мою технику.

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