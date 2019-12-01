Матвей Елисеев: «Ощущал, что в этом году я стал сильнее»

Российский биатлонист Матвей Елисеев посвятил свое третье место в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде своей жене и отцу. Он подчеркнул, что в нынешнем сезоне чувствует себя более подготовленным.

— Чувствую усталость, — сказал после гонки в эфире телеканала «Матч ТВ» Елисеев. — Ощущал, что в этом году я сильнее. Но видно серьезное западение на последнем круге. Поздно начал понимать, чего хочет от меня в плане техники мой тренер. По ходу дистанции информацию мне давали полную везде. Кричали неистово тренеры. Сделал все, что мог. Медаль посвящаю жене в первую очередь и отцу. Их заслуга неоценима. Вы не представляете.