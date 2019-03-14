Мартен Фуркад: "Этот год у меня очень сложный"

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал результат в индивидуальной гонке (39-е место) на чемпионате мира в Эстерсунде.

– Пытался пробежать лучше, чем в спринте, но до первого места было далеко, – цитирует Фуркада L'Équipe. – С ошибкой на стрельбе, учитывая информацию, которую получил на трассе, понимал, что мог бы побороться за подиум. После неудачной четвертой стрельбы подумал, что есть шансы и в других гонках, и решил сосредоточиться на эстафете. Поэтому не хотел оставлять все силы на трассе, чтобы в субботу быть в форме.

Не собираюсь расстраиваться, но в спортивном плане этот год у меня очень сложный. Хочу начать новую страницу в карьере. Собираюсь ли участвовать в воскресном масс-старте? На данный момент я сосредоточен на эстафете. Хочу отдать все силы за команду.

Отметим, что 39-е место в индивидуальной гонке – это худший результат в карьере Фуркада на главных стартах – чемпионатах мира и Олимпийских играх.