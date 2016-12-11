23:48 11 декабря | БИАТЛОН

Малышко вернется в состав сборной на этапе Кубка мира в Нове-Место

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Главный тренер сборной России Александр Касперович сообщил, что в составе мужской команды на этап Кубка мира в Нове-Место отправятся Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Дмитрий Малышко. Последний неудачно выступил в Эстерсунде и пропустил этап в Поклюке.

- Решили, что даем Дмитрию Малышко еще один шанс проявить себя, - приводит пресс-служба СБР слова Касперовича. - Мы не снимаем со счетов ни Петра Пащенко, ни Юрия Шопина – они сейчас будут участвовать в этапе Кубка IBU в Обертиллиахе. Там же будет стартовать Александр Логинов. Мы четко отслеживаем каждого спортсмена. Неплохо себя проявили Тимур Махамбетов, Семен Сучилов, Алексей Слепов – все спортсмены, которые участвуют в Кубке IBU, рассматриваются как кандидаты в сборную команду на следующие этапы. Логинов неплохо проявил себя на этапе Кубка России, показал неплохую скорость, проявил себя в стрелковой части. Сейчас дадим ему стартовать на этапе Кубка IBU, а потом будем смотреть, в каком состоянии он будет выступать на "Ижевской винтовке". Есть определенные планы, с этим спортсменом связанные, он готовится и также будет участвовать во всех отборах.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/main/2016/56561/

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КОММЕНТАРИИ (14)
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Садык

Надо дать еще один шанс этому блатному а то тренером худо будет!у него абонемент на вес сезон,как у слепцовой!и чумилову надо срочно вернут в состав первой сборной!!!!!!

13:43

Союз Аполлонович

Пащенко Петр выигрывает спринт, в сборную едет Малышко. Почему, Карл, почему?

13:17

PELMEN GUBASTIY

Ну. по поводу "группы минHETчиц" из женского фуфлыжно--карамультукного спорта понятно..... А чей "ультрамариновый друг" Великанешко -- вот в ЧЁМ вопрос....

13:13

PallMall

Откровенные враги, разваливают биатлон, подрывают престиж России и все из-за бабок. Друзья Родченкова.

12:08

bolelschik.volga34

Малышко-это "Слепцая" в брюках. Им сколько шансов не давай, всё равно не оправдают. Кто их протежирует в сборную??? Глядя на таких спортсменов, молодёжь разлагается и убегает в другие сборные. У нашего ТШ принцип один: пропихнуть своих под любым предлогом, чтобы они заработали, а то что результата нет- это неважно.

10:57

Delavar-80

Нет, что-то Касперович действительно мутит похоже. Слепцова, Малышко, полный игнор Кайшевой при том, что занимаем места в 4 десятке - это все чем-то продиктовано, такие решения не могут приниматься "просто так"

09:44

Delavar-80

Уже давно кажется, что интересы Малышко кто-то лоббирует на самом биатлонном верху. Ну это невозможно просто! Человек с Олимпиады 14года (!!!) не показывает никаких результатов. Ему 29 лет, но он стабильно в сборной. Сейчас приедет в Чехию на КМ, пробежит по 2 или 3м десятке, а тренеры скажут - Дима молодец!

09:42

alex1966

А где-же спортивный принцип ??????????????????????????????????????????? Почему Малышко ???????????????? Вторая Слепцова появилась ??????????? Касперович ЗАСТРЕЛИСЬ !!!!!!!!!!!!!

08:57

xxx5

Касперович, когда на пенсию ! И остальному пердостану туда пора, вы биатлон не развиваете, вы его убиваете !!!

07:22

честный человечишко

Вопрос: "Кто этот Перепуг, который принимает туповатые решения, как по мужской сборной, так и по женской?"

07:19

onlywhitespartak

За какие такие заслуги ? Я вообще не понимаю почему его в сборной держат столько лет, никогда ничег не показывал ,видимо блат какой то

00:37

PallMall

Все проплачено, даже не таятся.

00:23

aastone

Catch тем более что неплохо себя проявили Махамбетов(7+25места), Сучилов(32+23), Слепов(последний этап микста), спрашивается - по какому такому спортивному принципу должен ехать в сборную Волков(2+2+2синглмикст)

00:22

Catch

Логично. В ИБУ у Волкова два призовых места, а в сборную едет Малышко.

00:05

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ