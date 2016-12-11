Малышко вернется в состав сборной на этапе Кубка мира в Нове-Место

Главный тренер сборной России Александр Касперович сообщил, что в составе мужской команды на этап Кубка мира в Нове-Место отправятся Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Дмитрий Малышко. Последний неудачно выступил в Эстерсунде и пропустил этап в Поклюке.
- Решили, что даем Дмитрию Малышко еще один шанс проявить себя, - приводит пресс-служба СБР слова Касперовича. - Мы не снимаем со счетов ни Петра Пащенко, ни Юрия Шопина – они сейчас будут участвовать в этапе Кубка IBU в Обертиллиахе. Там же будет стартовать Александр Логинов. Мы четко отслеживаем каждого спортсмена. Неплохо себя проявили Тимур Махамбетов, Семен Сучилов, Алексей Слепов – все спортсмены, которые участвуют в Кубке IBU, рассматриваются как кандидаты в сборную команду на следующие этапы. Логинов неплохо проявил себя на этапе Кубка России, показал неплохую скорость, проявил себя в стрелковой части. Сейчас дадим ему стартовать на этапе Кубка IBU, а потом будем смотреть, в каком состоянии он будет выступать на
Садык
Надо дать еще один шанс этому блатному а то тренером худо будет!у него абонемент на вес сезон,как у слепцовой!и чумилову надо срочно вернут в состав первой сборной!!!!!!
13:43
Союз Аполлонович
Пащенко Петр выигрывает спринт, в сборную едет Малышко. Почему, Карл, почему?
13:17
PELMEN GUBASTIY
Ну. по поводу "группы минHETчиц" из женского фуфлыжно--карамультукного спорта понятно..... А чей "ультрамариновый друг" Великанешко -- вот в ЧЁМ вопрос....
13:13
PallMall
Откровенные враги, разваливают биатлон, подрывают престиж России и все из-за бабок. Друзья Родченкова.
12:08
bolelschik.volga34
Малышко-это "Слепцая" в брюках. Им сколько шансов не давай, всё равно не оправдают. Кто их протежирует в сборную??? Глядя на таких спортсменов, молодёжь разлагается и убегает в другие сборные. У нашего ТШ принцип один: пропихнуть своих под любым предлогом, чтобы они заработали, а то что результата нет- это неважно.
10:57
Delavar-80
Нет, что-то Касперович действительно мутит похоже. Слепцова, Малышко, полный игнор Кайшевой при том, что занимаем места в 4 десятке - это все чем-то продиктовано, такие решения не могут приниматься "просто так"
09:44
Delavar-80
Уже давно кажется, что интересы Малышко кто-то лоббирует на самом биатлонном верху. Ну это невозможно просто! Человек с Олимпиады 14года (!!!) не показывает никаких результатов. Ему 29 лет, но он стабильно в сборной. Сейчас приедет в Чехию на КМ, пробежит по 2 или 3м десятке, а тренеры скажут - Дима молодец!
09:42
alex1966
А где-же спортивный принцип ??????????????????????????????????????????? Почему Малышко ???????????????? Вторая Слепцова появилась ??????????? Касперович ЗАСТРЕЛИСЬ !!!!!!!!!!!!!
08:57
xxx5
Касперович, когда на пенсию ! И остальному пердостану туда пора, вы биатлон не развиваете, вы его убиваете !!!
07:22
честный человечишко
Вопрос: "Кто этот Перепуг, который принимает туповатые решения, как по мужской сборной, так и по женской?"
07:19
onlywhitespartak
За какие такие заслуги ? Я вообще не понимаю почему его в сборной держат столько лет, никогда ничег не показывал ,видимо блат какой то
00:37
PallMall
Все проплачено, даже не таятся.
00:23
aastone
Catch тем более что неплохо себя проявили Махамбетов(7+25места), Сучилов(32+23), Слепов(последний этап микста), спрашивается - по какому такому спортивному принципу должен ехать в сборную Волков(2+2+2синглмикст)
00:22
Catch
Логично. В ИБУ у Волкова два призовых места, а в сборную едет Малышко.
00:05