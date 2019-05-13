Логинов женился на Кручовой

Российский биатлонист Александр Логинов женился на украинской спортсменке Марии Кручовой.

Первые сообщения о том, что молодая украинская биатлонистка встречается с лидером российской сборной, появились летом 2017 года в социальных сетях Кручовой.

Напомним, что Логинов уже был женат. В 2014 году он расписался с саратовской биатлонисткой Маргаритой Яростовой, в которой до этого встречался несколько лет. Однако после этого в карьере Александра начались серьезные проблемы из-за допинга, и в 2016 году пара рассталась.