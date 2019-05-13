Логинов женился на Кручовой

Российский биатлонист Александр Логинов женился на украинской спортсменке Марии Кручовой.
Первые сообщения о том, что молодая украинская биатлонистка встречается с лидером российской сборной, появились летом 2017 года в социальных сетях Кручовой.
Напомним, что Логинов уже был женат. В 2014 году он расписался с саратовской биатлонисткой Маргаритой Яростовой, в которой до этого встречался несколько лет. Однако после этого в карьере Александра начались серьезные проблемы из-за допинга, и в 2016 году пара рассталась.
Мария #Кручова вышла замуж за Александра #Логинов, бракосочетание состоялось 12 мая в Тернопольской области. pic.twitter.com/GZ6AD9AXl4– Биатлон Украины (@ukrbiathlon) 13 мая 2019 г.
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