Логинов, Малышко, Бабиков и Елисеев приехали на заседание правления СБР

На заседание правления Союза биатлонистов России (СБР) прибыли российские биатлонисты Александр Логинов, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Матвей Елисеев, сообщает ТАСС.

Заседание правления СБР проходит во вторник в Москве в здании Олимпийского комитета России. Ранее сообщалось, что указанные биатлонисты недовольны условиями контракта. Их, в частности, не устраивает количество рекламных мест на экипировке для личных спонсоров.