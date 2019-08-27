Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Биатлон

Логинов, Малышко, Бабиков и Елисеев приехали на заседание правления СБР

11:25
Теги:

На заседание правления Союза биатлонистов России (СБР) прибыли российские биатлонисты Александр Логинов, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Матвей Елисеев, сообщает ТАСС.

Заседание правления СБР проходит во вторник в Москве в здании Олимпийского комитета России. Ранее сообщалось, что указанные биатлонисты недовольны условиями контракта. Их, в частности, не устраивает количество рекламных мест на экипировке для личных спонсоров.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6802931

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир