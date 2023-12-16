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Результат мужской гонки преследования на этапе Кубка Содружества пересмотрен — Лазовский опустился на 6-е место

Руслан Минаев
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Организаторы мужской гонки преследования на втором этапе Кубка Содружества пересмотрели результат белорусского биатлониста Дмитрия Лазовского.

На третьем рубеже российских биатлонист Петр Пащенко закрыл три мишени на установке Лазовского. После финиша с результата белоруса была снята 1 минута 10 секунд. Таким образом, Дмитрий занял четвертое место, хотя финишировал 10-м.

После пересмотра у Лазовского вычли 30 секунд и он занял 6-е место с итоговым временем 37 минут 52,6 секунды.

С итоговым результатом гонки можно ознакомиться на сайте «СЭ».

Биатлон
Дмитрий Лазовский
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