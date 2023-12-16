В СБР прокомментировали итоговое шестое место Лазовского на этапе Кубка Содружества в Уфе

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по проведению соревнований Иван Мелехов прокомментировал ситуацию с результатом белорусского спортсмена Дмитрия Лазовского на втором этапе Кубка Содружества в Уфе.

«1 минута 10 секунд — это время полного нахождения спортсмена на коврике: в момент его прихода до момента его ухода. Поэтому когда жюри соревнований в первый раз рассматривала инцидент, то это было принято за основу. Но жюри пересмотрело видео еще раз и убрало время с момента поднятия руки до следующего выстрела. Это было 30 секунд. Поэтому было принято решение, чтобы вычесть 30 секунд. Получилось, что Лазовский стал шестым», — сказал Мелехов.

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