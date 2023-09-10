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Латыпов занял второе место в масс-старте первого этапа Кубка Содружества. Первый — белорус Смольский

Виктория Кравченко
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Белорусский биатлонист Антон Смольский занял первое место в масс-старте в рамках первого этапа Кубка Содружества — 2023/24. Он преодолел 12,5 км за 31.43,9 секунды. Второе место занял россиянин Эдуард Латыпов.

Смольский выиграл все три старта, прошедшие в Сочи.

Биатлон. Кубок Содружества, 1-й этап. Масс-старт, 12,5 км. Мужчины

1. Антон Смольский (Белоруссия) — 31.43,9 секунды (2 промаха).

2. Эдуард Латыпов (Россия) — отставание 5,4 секунды (3).

3. Илья Авсеенко (Белоруссия) + 22,1 (3).

Эдуард Латыпов
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