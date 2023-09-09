Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 15:40

Нигматуллина поделилась впечатлениями от первых гонок после декрета

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный призер Олимпиады Ульяна Нигматуллина рассказала, как для нее прошли первые гонки после возвращения из декретного отпуска. На этапе Кубка Содружества в Сочи Нигматуллина заняла 10 место в спринте и 14-е в гонке преследования.

— Очень сильно устала после спринта, восстановление не так идет, как было до рождения ребенка. Многие моменты в стрельбе забываются. Например, мы пристреливались в туман, во время гонки вышло яркое солнце, и я забыла об одном моменте, который надо было скорректировать. Постепенно вспоминаю и на чемпионате России исправлю все ошибки. Еще не получается ускориться на последнем круге, раньше это была моя сильная сторона — теперь ее нет.

— Не пожалела о том, что с первого старта выступать, может быть, надо было больше времени подготовиться?

— Я эти старты планировала сделать подготовительными и контрольными. Я была готова к более плохому результату, так что в качестве контрольных тренировок — это нормально. Получила позитивные эмоции от стартов, а это самое главное, что мне сейчас нужно.

— На первых зимних стартах ждем тебя в топ-5?

— Не планирую цифрами, больше — задачами на старт.

— Как удается совмещать материнство и тренировки?

— Как оказывается, нормально. Все возможно с помощью мамы, так что проблем с этим вообще не испытываю.

— На масс-старт настраиваешься?

— Пока мы решили, что гонок для меня достаточно. Я хорошо поработала, так что пропущу масс-старт ради чемпионата России.

Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
0
Читайте также
Соболенко обыграла Кис и вышла в финал US Open
Канадский защитник «Трактора» пообещал подумать о получении российского гражданства
Умер «звездный» хирург» Отари Гогиберидзе
Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 600 человек
BI заявил о разочаровании немецких ученых ростом российской торговли
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сливко: «Желтая майка лидера мне привычна. Я просто ее вернула»
Новости
RSS RSS
Все новости