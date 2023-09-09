Нигматуллина поделилась впечатлениями от первых гонок после декрета

Двукратный призер Олимпиады Ульяна Нигматуллина рассказала, как для нее прошли первые гонки после возвращения из декретного отпуска. На этапе Кубка Содружества в Сочи Нигматуллина заняла 10 место в спринте и 14-е в гонке преследования.

— Очень сильно устала после спринта, восстановление не так идет, как было до рождения ребенка. Многие моменты в стрельбе забываются. Например, мы пристреливались в туман, во время гонки вышло яркое солнце, и я забыла об одном моменте, который надо было скорректировать. Постепенно вспоминаю и на чемпионате России исправлю все ошибки. Еще не получается ускориться на последнем круге, раньше это была моя сильная сторона — теперь ее нет.

— Не пожалела о том, что с первого старта выступать, может быть, надо было больше времени подготовиться?

— Я эти старты планировала сделать подготовительными и контрольными. Я была готова к более плохому результату, так что в качестве контрольных тренировок — это нормально. Получила позитивные эмоции от стартов, а это самое главное, что мне сейчас нужно.

— На первых зимних стартах ждем тебя в топ-5?

— Не планирую цифрами, больше — задачами на старт.

— Как удается совмещать материнство и тренировки?

— Как оказывается, нормально. Все возможно с помощью мамы, так что проблем с этим вообще не испытываю.

— На масс-старт настраиваешься?

— Пока мы решили, что гонок для меня достаточно. Я хорошо поработала, так что пропущу масс-старт ради чемпионата России.