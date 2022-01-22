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Сегодня, 14:48

Дербушева и Плицев выиграли спринтерские гонки на этапе Кубка России

Биатлонисты Тамара Дербушева и Виктор Плицев выиграли спринтерские гонки на седьмом этапе Кубка России в Ижевске.

Дербушева не допустила промахов и прошла дистанцию 7,5 км без промахов за 24 минуты 16,2 секунды. Второй стала Антонина Кирсанова (отставание 31,5; промах), третьей — Екатерина Носкова (36,6; 3).

Плицев также не допустил ни одного промаха. Дистанцию 10 км он преодолел за 27 минут 6 секунд. Второе место занял Рустам Каюмов (+18,2; 1), третье — Михаил Бурундуков (+58,8; 1).

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