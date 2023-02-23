Куклина выиграла чемпионат России в индивидуальной гонке

Лариса Куклина победила в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате России по биатлону в Ижевске.

Спортсменка показала время 47 минут 32,4 секунды, допустив 1 промах.

Второй стала Анастасия Шевченко с отставанием 5,6 секунд при двух промахах. Третье место у Натальи Гербуловой — +8,0 секунд и два промаха.

Чемпионат России

Ижевск

Женщины

Индивидуальная гонка, 15 км

1. Лариса Куклина (Россия) — 47.32,4 (1)

2. Анастасия Шевченко (Россия) + 5,6 (2)

3. Наталья Гербулова (Россия) + 8,0 (2)

4. Тамара Дербушева (Россия) + 47,3 (2)

5. Ирина Казакевич (Россия) + 1.02,8 (4)

6. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Белоруссия) + 1.03,3 (3)

7. Аделина Сабитова (Белоруссия) — 1.20,5 (1)

8. Анастасия Зенова (Россия) — 1.26,2 (1)

9. Анастасия Гореева (Россия) — 1.32,6 (4)

10. Анастасия Егорова (Россия) — 1.48,7 (4)

11. Наталия Шевченко (Россия) — 2.37,7 (4)

12. Алина Кудисова (Россия) — 2.39,5 (5)

13. Анастасия Батманова (Россия) — 2.42,1 (3)

14. Елена Кручинкина (Белоруссия) — 2.53,8 (2)

15. Екатерина Носкова (Россия) — 2.54,1 (4)

16. Виктория Сливко (Россия) — 2.59,9 (5)