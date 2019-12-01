Лариса Куклина: «Должна прибавлять ходом»

Российская биатлонистка Лариса Куклина после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде заявила, что должна прибавлять ходом.

— Надеюсь всегда на лучшее, — сказала Куклина в эфире телеканала «Матч ТВ», — Возможно, стартовала не совсем хорошо. Ходом должна прибавлять, это со стартами происходит. Была уверенность по всему подготовительному периоду, что прибавка будет в ходе, но пока не получается это реализовать. Резервы есть.

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