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Лариса Куклина: «Должна прибавлять ходом»

18:26
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Российская биатлонистка Лариса Куклина после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде заявила, что должна прибавлять ходом.

— Надеюсь всегда на лучшее, — сказала Куклина в эфире телеканала «Матч ТВ», — Возможно, стартовала не совсем хорошо. Ходом должна прибавлять, это со стартами происходит. Была уверенность по всему подготовительному периоду, что прибавка будет в ходе, но пока не получается это реализовать. Резервы есть.

Кубок мира по биатлону: новости и обзоры, расписание гонок и зачеты

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