Лапшин о дисквалификации: «Я знал, что будут гасить по полной еще за то, что я русский»

Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин высказался по поводу своей дисквалификации из-за допинга 9-летней давности.

«В Республике Корея мягко отреагировали, потому что понимали, что препарат совсем легкий. Сказали, чтобы не переживал, что отпишемся и все будет нормально. Но я знал, что будут гасить по полной еще за то, что я русский. Так и получилось.

Оказывали ли корейцы финансовую помощь? Нет. Они же тоже здесь ни при чем. СБР я не нужен, потому что в другой федерации. А корейской федерации это не нужно, потому что история из того периода, когда выступал за Россию. Получилось, что я где-то между остался», — приводит слова Лапшина «Матч ТВ».

В апреле 2021 года Лапшин получил годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил 9-летней давности.