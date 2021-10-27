Руководитель Союза биатлонистов России Виктор Майгуров назвал важным событием появление в Инновационном центре ОКР нового тредбана, предназначенного для отработки техники лыжного хода, и сказал, что СБР давно и плодотворно сотрудничает с Олимпийским комитетом России.

— Хочу поблагодарить ОКР, руководителя Инновационного центра Александра Грушина, который является движущей силой всех перемен, — сказал Майгуров журналистам. — Мы вместе работаем уже не первый год, проводим тестирование спортсменов на том оборудовании, которое было здесь и до этого. Даже региональные команды уже подключаются к процессу, не говоря о сборных. А появление тредбана, уникального в своем роде в России, не только функциональная диагностика, но и накопление базы данных наших лучших спортсменов в плане техники. Это важно в любом виде спорта. Молодой атлет, например, может здесь получить информацию о том, как двигаются наши ведущие лыжники и биатлонисты, и рекомендации по дальнейшей работе. С ОКР мы сотрудничаем по многим направлениям, недавно завершили масштабную программу повышения квалификации тренеров совместно с Олимпийским университетом в Сочи. И реализация еще одного проекта пойдет на благо всем спортсменам. Даже не так важно, что до Игр в Пекине не так много времени — жизнь на этом не заканчивается. Тредбан станет хорошим инструментом на протяжении следующих лет, поможет нам завоевывать медали.

Напомним, что тредбаном, установленным в здании ОКР, смогут пользоваться лыжники, биатлонисты и двоеборцы.