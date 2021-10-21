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«Просто верхушка вранья!» Биатлонист Малиновский обвинил личного тренера

21 октября, 10:33
«Просто верхушка вранья!» Биатлонист Малиновский обвинил личного тренера. Фото Instagram
«Просто верхушка вранья!» Биатлонист Малиновский обвинил личного тренера. Фото Instagram
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Российский биатлонист Игорь Малиновский обвинил своего личного тренера Жадгира Махамбетова во вранье.

Спортсмен ранее заявил, что завершил карьеру в биатлоне. Махамбетов при этом сказал, что он лишь приостановил свои выступления.

«Просто верхушка вранья! От личного тренера я такого не ожидал!» — написал Малиновский в Instagram.

«Просто верхушка вранья!» Биатлонист Малиновский обвинил личного тренера. Фото Instagram
«Просто верхушка вранья!» Биатлонист Малиновский обвинил личного тренера. Фото Instagram

24-летний Малиновский является пятикратным чемпионом мира среди юниоров. Он также привлекался в основную команду и выступал на этапах Кубка мира.

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Роман Шишов все материалы автора

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