Российский биатлонист Игорь Малиновский обвинил своего личного тренера Жадгира Махамбетова во вранье.

Спортсмен ранее заявил, что завершил карьеру в биатлоне. Махамбетов при этом сказал, что он лишь приостановил свои выступления.

«Просто верхушка вранья! От личного тренера я такого не ожидал!» — написал Малиновский в Instagram.

«Просто верхушка вранья!» Биатлонист Малиновский обвинил личного тренера. Фото Instagram

24-летний Малиновский является пятикратным чемпионом мира среди юниоров. Он также привлекался в основную команду и выступал на этапах Кубка мира.