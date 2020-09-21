Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Куклина пропустит летний чемпионат России из-за недомогания

09:45
Теги:

Муж и личный тренер Ларисы Куклиной Михаил Куклин рассказал о том, что биатлонистка сборной России пропускает первые старты на чемпионате страны по летнему биатлону из-за небольших проблем со здоровьем.

— Лариса чуть-чуть приболела, появилось небольшое недомогание, — заявил Куклин в эфире «Матч ТВ». — Сначала пропустили первый старт, чтобы оценить состояние здоровья, а получается так, что, скорее всего, придется пропустить соревнование полностью. Куклина рассчитывала выступить на летнем чемпионате России, поэтому расстроилась. До зимы спортсменка будет работать с национальной командой.

Лариса Куклина с начала сентября присоединилась к сборной России, ранее биатлонистка работала по индивидуальному плану.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир