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Сегодня, 18:50

Куклина призналась, что следит за Кубком мира по биатлону даже в отсутствие россиян

Алина Савинова
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Российская биатлонистка Лариса Куклина ответила на вопрос, следит ли она за соревнованиями на Кубке мира по биатлону.

«Безусловно, слежу. Смотрю гонки. В этом сезоне меня очень радует Лиза Виттоцци. Это женщина, у которой можно многому поучиться в техническом плане», — приводит Metaratings.ru слова спортсменки.

16 января Куклина победила в суперспринте на пятом этапе Кубка России в Рыбинске. Сегодня, 19 января, биатлонистка выиграла спринт на четвертом этапе Кубка Содружества в Раубичах.

Российские спортсмены не принимают участие в Кубке мира по биатлону из-за отстранения со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).

Источник: https://metaratings.ru/news/kuklina-priznalas-chto-smotrit-gonki-kubka-mira-po-biatlonu-prokhodyashego-bez-rossiyan-221081/
Биатлон
Лариса Куклина
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