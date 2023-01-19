Куклина призналась, что следит за Кубком мира по биатлону даже в отсутствие россиян

Российская биатлонистка Лариса Куклина ответила на вопрос, следит ли она за соревнованиями на Кубке мира по биатлону.

«Безусловно, слежу. Смотрю гонки. В этом сезоне меня очень радует Лиза Виттоцци. Это женщина, у которой можно многому поучиться в техническом плане», — приводит Metaratings.ru слова спортсменки.

16 января Куклина победила в суперспринте на пятом этапе Кубка России в Рыбинске. Сегодня, 19 января, биатлонистка выиграла спринт на четвертом этапе Кубка Содружества в Раубичах.

Российские спортсмены не принимают участие в Кубке мира по биатлону из-за отстранения со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).