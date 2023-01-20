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Лазовский выиграл спринт на этапе Кубка Содружества, Серохвостов — 2-й, Латыпов — 3-й

Ана Горшкова
Корреспондент
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Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский победил в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах (Белоруссия).

Лазовский прошел дистанцию без промахов за 23 минуты 11,7 секунды. Вторым с одним промахом стал россиянин Даниил Серохвостов. Эдуард Латыпов завоевал бронзу, допустив две ошибки на стрельбе.

Кубок Содружества

4-й этап

Раубичи, Белоруссия

Мужчины, спринт, 10 км

1. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — 23.11,7 (0)

2. Даниил Серохвостов (Россия) +1,8 (1)

3. Эдуард Латыпов (Россия) +15,1 (2)

Биатлон
Даниил Серохвостов
Дмитрий Лазовский
Эдуард Латыпов
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