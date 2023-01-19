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Сегодня, 18:08

Куклина: «Если кто-то из нас выдержит в этом сезоне все гонки, я пожму руку. Это будет какой-то подвиг»

Алина Савинова
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Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, что думает о календаре соревнований на 2023 год.

«Конечно, он очень тяжелый и сложный. Даже на Кубках мира такого не делают, что на переезд дается всего два-три дня. В этом плане очень тяжело. Если кто-то из нас выдержит в этом сезоне все гонки, я пожму руку. Это безусловно будет какой-то подвиг», — приводит Metaratings.ru слова спортсменки.

16 января Куклина победила в суперспринте на пятом этапе Кубка России в Рыбинске. Сегодня, 19 января, биатлонистка выиграла спринт на четвертом этапе Кубка Содружества в Раубичах.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuklina-esli-kto-to-vyderzhit-v-etom-sezone-vse-gonki-to-pozhmu-ruku-eto-budet-podvig-221075/
Биатлон
Лариса Куклина
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