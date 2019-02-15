Кристиансен выиграл спринт на этапе Кубка мира в США, россияне не попали в десятку

Норвежец Ветле Кристиансен выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити. 26-летний спортсмен не допустил ни одного промаха и показал результат 23 минуты 29,7 секунды.

Второе место занял француз Симон Дестье (отставание 1,3 секунды). Третьим стал немец Роман Рес (22,4 секунды). Лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бе допустил 4 промаха на стойке и занял 5-е место.

Россиянин Евгений Гараничев стал 15-м, Александр Поварницын - 24-м, Александр Логинов - 28-м, Эдуард Латыпов - 48-м, Юрий Шопин - 55-м.

Биатлон

Солт-Лейк-Сити (США)

Кубок мира

Мужчины

Спринт 10 км

1. Ветле Кристиансен (Норвегия) - 23.29,7 (0 шт. кругов)

2. Симон Дестье (Франция) - отставание 1,3 (1)

3. Роман Рес (Германия) - 22,4 (1)

4. Эрик Лессер (Германия) - 23,0 (0)

5. Йоханнес Бе (Норвегия) - 41,5 (4)

6. Кантен Фийон Майе (Франция) - 42,9 (1)...

15. Евгений Гараничев (Россия) - 1.07,3 (1)...

24. Александр Поварницын (Россия) - 1.27,4 (0)...

28. Александр Логинов (Россия) - 1.32,6 (3)...

48. Эдуард Латыпов (Россия) - 2.19,5 (3)...

55. Юрий Шопин (Россия) - +02.34,1 (2)

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