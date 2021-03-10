Командные гонки на чемпионате России по биатлону отменили
10:22
Командные гонки на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске отменили, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).
«В связи с неблагоприятными погодными условиями (низкая температура) жюри приняло решения отменить командные гонки на чемпионате России по биатлону. На данный момент в Ханты-Мансийске -25 градусов», — говорится в сообщении.
Дополнительная информация:
https://www.biathlonrus.com/news/komandnye-gonki-na-chempionate-rossii-otmeneny/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...