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Командные гонки на чемпионате России по биатлону отменили

10:22

Командные гонки на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске отменили, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (низкая температура) жюри приняло решения отменить командные гонки на чемпионате России по биатлону. На данный момент в Ханты-Мансийске -25 градусов», — говорится в сообщении.

Дополнительная информация:

https://www.biathlonrus.com/news/komandnye-gonki-na-chempionate-rossii-otmeneny/

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