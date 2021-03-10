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Гореева, Васнецова и Гербулова выйдут на старт в короткой индивидуальной гонке на Кубке IBU в Обертиллиахе

08:37
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Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) 9 марта опубликовал список участниц короткой индивидуальной гонки у женщин на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллииахе.

Первой из россиянок под девятым стартовым номером побежит Анастасия Гореева, 15-й уйдет на дистанцию Валерия Васнецова, 30-й — Елизавета Каплина.

36-й номер на жеребьевке получила Анастасия Шевченко, 45-й — Наталья Гербулова, 53-й — Екатерина Носкова. В заключительной группе будет еще две представительницы России — Анастасия Егорова (№89) и Алина Кудисова (№99). Всего на старт выйдет 109 спортсменок.

Женская короткая индивидуальная гонка состоится в среду, 10 марта. Начало — в 15.45 (мск). Спортсменки преодолеют пять кругов по 2.5 км с четырьмя огневыми рубежами. За промах на стрельбе спортсмен будет наказан 45 секундами штрафа (вместо минуты, как это происходит в классической «индивидуалке»).

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