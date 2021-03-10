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Тихонов жестко раскритиковал тренерский штаб сборной России по биатлону

12:18
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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал некомпетентным действующий тренерский штаб сборной России по биатлону, который возглавляет Валерий Польховский.

«Я скажу так — это не просто ноль, а минус. Абсолютно не соответствует уровню национальной команды. Все до одного (тренеры), и руководство тем более. Оно еще хлеще. Вы посмотрите, что в регионах творится — оснастка, оружие, изготовка. Это ужас, 58-й год. Биатлон валится. До 2027 года у нас нет ни одного международного старта. Это значит, что интерес пропадает. И мы спокойно на это смотрим, не дискутируют ни министерство спорта, ни Олимпийский комитет России», — рассказал «РИА Новости» Тихонов.

Чемпионат мира по биатлону проходил в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля. Сборная России завоевала одну медаль в мужской эстафете. Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали бронзу.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210310/biatlon-1600574599.html

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